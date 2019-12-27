«ملخص وأهداف المبارة».. ليفربول يواصل سلسلة اللاهزيمة ويسحق ليستر برباعية نظيفة

واصل ليفربول ابتعاده بصدارة الدورى الإنجليزى الممتاز بفوز ساحق أمام صاحب المركز الثاني "ليستر سيتى" برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة 19 .

أهداف الريدز جاءت عن طريق روبرتو فيرمينو "ثنائية" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وألكسندر أرنولد، في الدقائق 31، 71، 74 و78 على الترتيب.

بهذا الفوز ،واصل ليفر تربعه على عرش صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 52، ليبتعد عن ليستر، الوصيف، بفارق 13 نقطة.