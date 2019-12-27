شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة السد العالى والقيصر.. 5 أساطير كروية تودع المستطيل الأخضر فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويودعنا عام 2019 ، مخلفًا وراءه ذكريات ثرية وشجية لعشاق الساحرة المستديرة، من انتصارات وألقاب وبطولات، وأحداث كروية مثيرة، ولكن من أبرز ما سيعلق في أذهان الجميع حول 2019 قرارات عدد من أساطير الكرة المصرية، بشأن إنهاء مسيرتهم الإحترافية، وإعلان إعتزالهم ممارسة اللعبة بصفة تامة..

*حسنى عبد ربه

فى 16 يناير الماضى أعلن حسني عبدربه قائد الإسماعيلي ومنتخب مصر، اعتزال كرة القدم نهائيًا، وقام بتوجيه الشكر لجماهير الدراويش بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام على الدعم الذي حظي به طوال مسيرته.

القيصر حقق مع المنتخب المصري لقبي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2008 و2010، اختير أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2008، وثاني أفضل هداف في نفس البطولة، اختير ضمن أفضل 11 لاعبًا لفريق كأس الأمم الإفريقية 2008.

*أحمد عيد عبد الملك

فى 16 يونيو الماضى أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك الاسبق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ليتوجه لعالم التدريب ويتولى تدريب جولدى .

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، اسوان، حرس الحدود، أهلي بني غازي، طلائع الجيش، المصري، وادي دجلة والجونة.

ويملك اللاعب في رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدوري المصري، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

*محمود فتح الله

فى 15 سبتمبر الماضى أعلن محمود فتح الله مدافع الزمالك والنجوم ومنتخب مصر السابق، اعتزاله الرسمى لكرة القدم وتوجه لعالم التدريب حيث أصبح المدرب العام لفريق بيراميدز

محمود فتح الله كان واحداً من أولئك اللاعبين الذين تزامن وجودهم بين صفوف الفراعنة مع حصد 3 ألقاب متتالية بكأس الأمم الأفريقية، ليتوج مدافع الجيل الذهبي ببطولتين من هذه الثلاثية المميزة.

المدافع الهداف هكذا وصف فتح الله بين أبناء جيله، لعب خلال مسيرته الكروية في أندية مختلفة سواء بمصر بعد احترافه في لبنان، حيث شارك في 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات.

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أما مع الفراعنة فكان لفتح الله الشرف في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

*هانى سعيد

فى 26 نوفمبر الماضى أعلن هاني سعيد قائد فريق المقاصة اعتزاله الكرة رسميًا، وتولى منصب المدير الرياضي بنادي بيراميدز.

وخاض هاني سعيد مشوارا طويلاً في الكرة المصرية بدأه في قطاع ناشئي النادي الأهلي وأيضاً لعب في إيطاليا عبر عدة أندية على رأسها فيورنتينا وباري وميسينا وبيروجيا وأيضاً مونز البلجيكي كما لعب للزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وسموحة ومصر المقاصة.

ويعد هاني سعيد أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي ساهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2006، 2008 ، كما خاض مع الفراعنة كأس العالم للقارات عام 2009.

*عصام الحضرى

رغم أن عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة الاسبق لم يعلن قرار الاعتزال بشكل نهائى إلا أن القرار يبدو محسوم أكيلنيكاً حيث ابتعد السد العالى عن المستطيل الاخضر ولم يعلن تعاقده مع أى نادى منذ رحيله عن صفوف النجوم انتظاراً لخطوة مصيرية فى عالم تدريب حراس المرمى .

ويملك الحضرى مشوار حافل مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والدوري السويسري والسعودي والسوداني فضلا عن تاريخ مزين بالانجازات مع الفراعنة.