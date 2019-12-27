شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي على ضم «روجاني» في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ليستر سيتى سباقًا مع أرسنال، من أجل الحصول على خدمات مدافع يوفنتوس، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن لاعب البيانكونيرى، الإيطالى دانييلى روجانى صاحب الـ 25 عاما، يعتبر هدفا رئيسيا لأرسنال من أجل تدعيم دفاعه، حيث حاول استعارته الصيف الماضى لمدة عامين، لكن طلبه قوبل بالرفض من جانب اليوفى.

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ورغم الأداء الرائع للثنائى، جونى إيفانز وكاجلار سويونكو، إلا أن بريندان رودرجز، المدير الفنى لليستر، يحرص على إضافة المزيد من القوة للخط الخلفى.

وأوضحت الصحيفة، أن غياب روجانى عن المشاركة مع يوفنتوس، سيدفع ليستر وأرسنال لمحاولة ضمه، في يناير المقبل، ومن المتوقع ألا تقل القيمة المادية المطلوبة لبيع المدافع، عن 34 مليون جنيه إسترلينى.

يذكر أن اللاعب يواجه أزمة مع المدير الفنى ليوفنتوس ماوريسيو سارى، ويرغب في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز.