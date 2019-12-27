شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان: أستمتع باللعب بجوار الأسطورة ميسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، عن سبب قراره الرحيل عن أتلتيكو مدريد، واللعب بقميص البلوجرانا خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وقال جريزمان في تصريحات لموقع «يويفا» «لم أترك مدريد أتلتيكو للفوز بدورى أبطال أوروبا أو أحصل على المزيد من الألقاب، انضممت إلى برشلونة لتعلم أسلوب جديد من اللعب، فلسفة جديدة، والنمو على المستوى الشخصى».
وأكد مهاجم برشلونة، أنه ينبغى الاستمتاع بأقصى قدر باللعب إلى جانب أسطورة الفريق الحية، ليونيل ميسى، الذي لا يتكرر كثيرًا في ملاعب كرة القدم، وقال «نتحدث عن لاعب ربما لن نراه مجددا أو قد نرى مثله في غضون 40 عامًا، علينا أن نستمتع به، سواء نحن زملاؤه في الملعب أو المشجعين في المدرجات أو مدربيه، لأن ما يفعله بالكرة أمر لا يصدق ومن المدهش رؤيته يلعب واللعب إلى جواره».
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