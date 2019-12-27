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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليفربول يقسو على ليستر سيتي برباعية في البريمرليج
الجمعة 27 ديسمبر 2019
الخليج 365
حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا على نظيره ليستر سيتي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج".
سجّل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 32، بعد عرضية رائعة من الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، حولها برأسه داخل الشباك.
وأضاف جيمس ميلنر هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 71، من ركلة جزاء.
وبعدها بأربع دقائق فقط، تمكن فيرمينيو من إصافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75.
واختتم أرنولد رباعية الريدز بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 52 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ظل ليستر سيتي عند النقطة 39 محتلا المركز الثاني.
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