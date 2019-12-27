شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور ينفى التفاوض مع عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية : "تحدثت إلى كارتيرون حول الاحتياجات التي يرغبها في يناير، وهو لم يحدد حتى الآن، لكن لدينا مشكلة في وسط الملعب والمدافع الأيمن وهناك خالد بوطيب غير مستعد للعودة وقد يجري جراحة ، وهذه المراكز التي تحتاج لدعم."
وأضاف: "سيقوم المدير الفني في الفترة المقبلة باختيار المركز الذي سيتم تدعيمه في يناير المقبل من خلال الصفقة الوحيدة المتاحة لقيدها في يناير سواء محليًا أو إفريقيا."
وأوضح موقف مهاجم الفريق خالد بوطيب قائلا : "بوطيب من عناصر الفريق، ولعب الموسم الماضي وهو مصاب وهو ما تسبب في زيادة الإصابة، لكن في النهاية سنتخذ القرار المناسب للنادي، وسنراعي أنه لاعب محترف وملتزم."
وواصل: "بوطيب الآن أجرى فحوصات طبية في فرنسا، ومن بعد ذلك توجه إلى ألمانيا للمقارنة بين أكثر من تشخيص لحالته وتحديد موعد عودته إلى الفريق."
واختتم تصريحاته قائلًا: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا والنادي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى الأهلي وكنا مختصمين فيها الأهلي قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الانتقال."
وكانت تقارير صحفية أكدت ان عبد الله السعيد وافق على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد ، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض نفس القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى منصور ينفى التفاوض مع عبد الله السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.