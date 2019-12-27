شكرا لقرائتكم توتنهام يقلب تأخره أمام برايتون ويقفز إلى المركز الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون بهدف سجله آدم وبستر في الدقيقة 37، وتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 53، ثم أضاف ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة وقفز للمركز الخامس، مؤقتا، وتجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو الثامن لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لبرايتون مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلها.