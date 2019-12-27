كونتيس: سنواجه منافساً يشبهنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: مصعب الفكي

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن مباراة اليوم أمام عجمان لا تقبل القسمة، مبيناً أن «الإعصار» يحتاج إلى النقاط لتحسين وضعه في الترتيب، وقال: مباراة مهمة مثل كل المباريات، نلعب مع فريق لديه نفس طموحنا في الفترة الحالية وهو الابتعاد عن منطقة الهبوط، لكنه فريق جيد ولديه عناصر مميزة ومازال يحتفظ بمدربه منذ ثلاثة مواسم وهذا الاستقرار الفني قاده للبقاء في المحترفين وتقديم مستويات رائعة.

وأضاف: لن تكون مباراة سهلة بالنسبة لنا. علينا أن نظهر بمستوى جيد وتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، هي نقاط مهمة بالنسبة لنا، في المباريات السابقة نقدم أداء جيداً ولكن لا نحصد النقاط، فقدنا عددا كبيرا من النقاط في الفترة الماضية.

وعن عودة اللاعب عبدالله كاظم للمشاركة قال إنه «بدأ يتدرب مع الفريق، تعرض لإصابة في مباراة بني ياس لكن سيكون حاضراً أمام عجمان».

وعن أن الفريق يقدم أداء جيدا ويستحوذ على الكرة ولكن دون فوز قال: ربما هذا ما يقوله الجميع عنا، ولكن نحن نجتهد للحصول على النقاط، يجب أن ننهي الهجمة في الثلث الأخير من الملعب، يجب نستفيد أكثر من مهارة اللاعبين، تنقصنا اللمسة الأخيرة لإنهاء المباريات بالفوز.