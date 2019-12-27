ميسي يعلن تفاصيل سرية عن كيفية «تسديد الركلات الحرة» وتحويلها لأهداف

أعلن مهاجم فريق نادي برشلونة، ليونيل ميسي، عن سر نجاحه في تسديد الركلات الحرة وتحويلها إلى أهداف .

حيث قال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الخميس "إنني أدرس أساليب حراسة المرمى أكثر مؤخرا وقبل كل شيء، عندما أنفذ الركلات الحرة، أشاهد حركة الحارس إذا أخذ خطوة في أي من الاتجاهين، فالأمر يتعلق بالتعلم والتدرب وأنا أعمل دائما على تحسين ركلاتي الحرة بالتدريب".

وأضاف ميسي: "دائما ما أتذكر اليوم الذي قال لي فيه إيتو بأنه لدى بداية تسجيلي للأهداف فإنني لن أتوقف عن إحراز الأهداف، وبالفعل حدث ذلك في يوم وكل شيء بدأ في المضي للأمام لأنني كنت أحصل على الكثير من الفرص قبل ذلك لكني لم أكن أستغلها في التسجيل".