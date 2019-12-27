بقيادة «يورجن كلوب» .. ليفربول يسحق ليستر سيتي برباعية نظيفة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرا برباعية نظيفة على نظيره ليستر سيتي، في ملعب ووكرز، ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل أهداف الفوز: "روبرتو فيرمينو"، و"جيمس ميلنر" من ركلة جزاء، و"أليكسندر أرنولد" في الدقائق 31، 71، 74 و78.

وبهذا الفوز عزز ليفربول بقيادة يورجن كلوب تربعه على عرش صدارة الترتيب بوصولهم للنقطة 52، ليبتعدوا عن ليستر الوصيف بفارق 13 نقطة.