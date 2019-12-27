ليفاندوفسكي ينهي عام 2019 بأعلى رصيد تهديفي في العالم









اسماء السيد - نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني في إنهاء عام 2019 متصدراً لترتيب هدافي العالم بأعلى رصيد من الأهداف التي سجلها مع ناديه ومنتخب بلاده في جميع المسابقات الرسمية.

و رغم تجاوز ليفاندوفسكي الثلاثين من عمره ، إلا انه حافظ على مردوده العالي ، ما حفز مسؤولي النادي البافاري على منحه عقداً جديداً يبقيه في صفوف الفريق لسنوات آخرى .

وبحسب ارقام موقع "جيف مي سبورت" فإن ليفاندوفسكي سجل 54 هدفاً في 58 مباراة مع نادي بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا خلال منافسات العام الجاري .

وكان ليفاندوفسكي قد توج بجائزة هداف الدوري الألماني عن الموسم الماضي ، وذلك بعد إحرازه 22 هدفاً ، كما أنه يتصدر هدافي الموسم الجاري برصيد 19 هدفاً ، ليمتلك بذلك فرصة كبيرة للمنافسة على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية ، وهي الجائزة التي غابت عن مهاجمي "البندسليغا" منذ نالها الألماني جيرد مولر عام 1972.

هذا وتفوق ليفاندوفسكي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وصاحب "الحذاء الذهبي" القاري ، رغم انهما لعبا نفس العدد من المباريات ، حيث سجل ميسي 50 هدفاً أي بفارق اربعة اهداف عن الهداف البولندي.

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كما تفوق ليفاندوفسكي على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 44 هدفاً في 49 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا.

وكان مبابي قد احرز جائزة هداف الدوري الفرنسي خلال منافسات الموسم الماضي بتوقيعه على 33 هدفاً ، فيما يحتل المركز الثاني برصيد 11 هدفاً خلال الموسم الجاري .

و جاء في المركز الرابع الإنكليزي رحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 41 هدفاً في 61 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وتراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي الى المركز الخامس ، بعدما اكتفى بتسجيل 39 هدفاً رغم خوضه 50 مباراة.

وبعدما نجح ليفاندوفسكي في إنهاء عام 2019 على رأس هدافي أوروبا والعالم ، فإن ذلك من شأنه ان يعزز من فرصته في تحقيق مركز افضل من المركز الثامن في ترتيب جائزة "الكرة الذهبية" ، كما أنه سيعزز من حظوظه في التتويج بإحدى الجوائز الكبرى على رأسها جائزتي "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" و "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، غير ان ذلك يتوقف على مدى احتفاظ اللاعب بأدائه خلال العام الجديد و نتائج ناديه في دوري أبطال أوروبا و منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا التي ستقام الصيف القادم.