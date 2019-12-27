زوجة إيكاردي تسخر من لوكاكو بعد تواضع مردوده التهديفي قارياً









اسماء السيد - رغم ان المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي رحل عن نادي إنتر ميلان الإيطالي بنظام الإعارة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، إلا ان زوجته ووكيلة اعماله واندا نارا لا تزال توجه سهام انتقادها لإدارة "النيراتزوري".

وكانت واندا نارا لم تتجرع وصف زوجها برأس الحربة السابق للإنتر ، كلما كان هناك حديث عن خليفته المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ، الذي يبصم على موسم كبير بعروض تهديفية متميزة جعلته يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفاً خلال 17 مباراة ، مساهماً في تصدر فريقه سلم ترتيب الدوري الإيطالي على حساب يوفنتوس ، غير انه اكتفى بتسجيل هدفين فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا .

و استغلت واندا حلولها ضيفة على البرنامج التلفزيوني الشهير "تيكي تاكا" لتشن هجوماً قوياً على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في محاولة للتقليل من مكانته ، و رد الاعتبار لإيكاردي ، حيث قالت : " انا من محبي و مشجعي إنتر ميلان ، لكن لا يمكنني تحمل عدم الاحترام ، أو الحديث في وجودي عن صاحب الرقم 9 السابق ، وهو الذي سجل 150 هدفاً للفريق" .

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ثم اضافت : " سيكون من الجيد رؤية لوكاكو يسجل أهداف أيضاً في المباريات الكبيرة لكنه لم يفعل ذلك ، فهو لم يسجل كثيراً في دوري أبطال أوروبا ، لذلك سيشاهد مباريات البطولة في الأدوار المتقدمة عبر التلفاز".

و زادت واندا :" لوكاكو تعرض لانتقادات في إيطاليا بسبب عجزه عن التسجيل في الاستحقاقات الأوروبية ، و لكن الآن يتم الإشادة به وتفضيله على إيكاردي".

و اشادت واندا بالدور المحوري الذي يقوم به مدرب الفريق انطونيو كونتي في تحقيق نتائج جيدة ببطولة الدوري الإيطالي و تصدره جدول الترتيب ، حيث قالت : " اعتقد ان أن كونتي صنع الفارق في الإنتر ، وقدم إضافة كبيرة و هامة للفريق ، فهو يغير تشكيلته كل اسبوع ، ولم يحتفظ بنفس الأسماء في خط الوسط الذي بدأ الموسم سوى ثلاث مرات".

يشار بأن إنتر ميلان سجل هذا الموسم نتائج جيدة في الدوري المحلي جعلته يتصدر سلم ترتيب مناصفة مع يوفنتوس ، ولكنه سجل نتائج متواضعة في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، مما جعله يودع المنافسات مبكراً، وينتقل لمسابقة الدوري الأوروبي ، في مقابل ذلك نجح إيكاردي مع باريس سان جيرمان في بلوغ الدور الثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا ، حيث سيلاقي نادي بروسيا دورتموند الألماني في الثامن عشر من شهر فبراير القادم .