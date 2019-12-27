شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بدون مصابين في المران الأخير اليوم استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مرانه الأخير اليوم في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي المقرر اقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام علي استاد ليفي موانا واسا في زامبيا، وهو المران الذي يشهد استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي الملامح النهائية للتشكيل الذي سيخوض به المباراة.

يدخل الزمالك مران اليوم بقائمة مكتملة من اللاعبين، حيث تخلو قائمة الإصابات من أي لاعب من المتواجدين في بعثة الفريق في زامبيا، وهو ما يمنح المدير الفني للفريق إمكانية أفضل لاختيار التشكيل الذي يحقق الفوز في مباراة السبت.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي في الدور الأول، وحقق الفوز علي اول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية، بينما يحتل فريق زيسكو يونايتد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الاولي.

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وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد خصص فقرة فنية للاعبين خلال مران الامس ، كما ركز الجهاز الفني خلال الفقرة على التصويب على المرمي واستقبال للعرضيات وكيفية استغلال الفرص التى تتاح أمام مرمي المنافس وشارك الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي بالتبادل في حراسة المرمى في هذه الفقرة.

الحراس الثلاثة للفريق محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي خاضوا تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حيث بدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عده جهات من داخل وخارج منطقة الجزاء ، وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

من ناحية أخري لا تزال بعثة الفريق تنتظر وصول حقيبة الأحذية المفقودة إلى مقر إقامة البعثة فى فندق الإقامة، بعد العثور عليها من شركة الطيران التى كانت على متنها البعثة البيضاء، حيث أكدت الشركة إرسالها على أول رحلة تطير إلى العاصمة الزامبية.