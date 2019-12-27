شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 2019.. بداية قاسية ونهاية تُمهّد لاستنساخ أسطورة جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن يسدل عام 2019 أوراقه يتذكر ملايين الأهلاوية الكثير من الأحداث التي شهدها هذا العام وكانت مؤثرة للغاية في تاريخ كرة القدم داخل القلعة الحمراء، خاصة وأن هذا العام شهد إخفاقات كروية ونجاحات أيضاً وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

بداية هذا العام كانت قاسية على الأهلاوية فمع تولّي الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق مسئولية تدريب القلعة الحمراء كانت "الضربة الأولى" في الفريق حينما خسر الأحمر من بيراميدز 1 / 2 يوم 4 يناير 2019 وهي الخسارة التي "هزّت" الفريق مُبكراً خاصة وأن عبد الله السعيد لاعب الاهلي السابق كان له الدور الأكبر في هذا الفوز حيث كانت المباراة الأولى له مع بيراميدز وهو الأمر الذي لم تتقبّله جماهير الاهلي كثيراً.

واصل الاهلي مسيرته في الدوري دون ثبات قبل أن يتلقي الصدمة الكبرى عندما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي بملعب الأخير بخماسية نظيفة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي الخسارة التي أطاحت بالأحمر من بطولة أفريقيا حيث لم يتمكّن الأهلي نن التعويض في لقاء العودة ببرج العرب.

خسارة الاهلي من صن داونز كانت قاسية للغاية وربما لم ينساها ملايين الأهلاوية حتى وقتنا هذا ورغم صدمتها لكنها لم تُطيح بالأورجوياني مارتن لاسارتي من منصبه كمدير فني للفريق حيث منحته إدارة النادي الفرصة رغم الخروج الصادم من البطولة الافريقية.

عقب الصدمة الافريقية تماسك الأهلي محلياً إلى أن نجح الفريق في حصد لقب الدوري رغم أن كثيرون توقعوا أن يبتعد الفريق عن منصة التتويج بالدوري في الموسم الماضي قبل أن يسقط مُجدداً محلياً ويخرج من كأس مصر على يد بيراميدز الذى فاز على الاهلي 3 مرات في موسم واحد ليقرر مجلس الاهلي إقالة مارتن لاسارتي ويتم التعاقد مع السويسري رينيه فايلر.

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جاءت بداية فايلر مع الاهلي جيدة إلى حد كبير ومازال المدرب السويسري يقود الفريق بشكل قوي وحصد معه لقب السوبر المحلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك.

مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أحسن التعامل مع ملف الصفقات وتحديداً عقب خسارة لقب بطولة أفريقيا أمام الترجي حيث أبرم المجلس صفقات من العيار الثقيل منذ يناير الماضي وهي الصفقات التى أعادت الأتزان للفريق من حيث القوة الكروية ، ويأتي في مقدمة هذه الصفقات ، حسين الشحات ، حمدي فتحي ، محمد محمود ، جيرالدو ، محمود وحيد وياسر إبراهيم كما أستعار النادي رمضان صبحي لمدة ستة أشهر.

وواصل مجلس محمود الخطيب دعمه لفريق الكرة وأبرم صفقات قوية في إنتقالات الصيف الماضي حيث تعاقد مع كلاً من محمد مجدي "قفشة" ومحمود متولي والمالي ديانج كما قام بتجديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسماً.

جمهور الأهلي ينتظر أن تُسفر هذه التدعيمات لفريق الكرة وذلك الأستقرار في إستعادة لقب أفريقيا الغائب عن الفريق منذ سبعة مواسم تقريباً ، ورغم أن بداية عام 2019 كانت صعبة وقاسية للغاية على جمهور الأهلي لكن نهاية العام ذاته تشهد إستقرار وتفوق رائع في الاهلي بشكل يُمهّد لإستنساخ إسطورة مانويل جوزيه ونجاحاته الرائعة مع الأهلي لسنوات طويلة.