شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقررر لها السادسة مساء غداً السبت على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، ويستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً .

وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي، وأعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء الاتحاد السكندرى مساء السبت فى ذهاب دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

القائمة شهدت كل من أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة، فيما عاد وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى …

حراسة المرمى.. محمد مجدي – محمد فوزي .

في خط الدفاع.. محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – محمد هاشم.

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في خط الوسط.. محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق.

في خط الهجوم.. حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم.

واستقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة، يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة. وهدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان اللاعبين المقصرين بالتجميد لنهاية الموسم بسبب تراجع النتائج بعد تلقى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد ثم المقاولون العرب بهدفين دون رد. وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز التاسع بمسابقة الدوري بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.