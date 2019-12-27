شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من كهربا وعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، أن الزمالك لم يفاوض عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني من أجل الانتقال للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلا : لم يحدث اتصال مع عبدالله السعيد من أجل التعاقد معه في يناير القادم، ولا نمتلك سوى مكان واحد بالقائمة في يناير، وهناك عدد من المباريات قبل فتح القيد.

وتابع أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية : "تحدثت إلى كارتيرون حول الاحتياجات التي يرغبها في يناير، وهو لم يحدد حتى الآن، لكن لدينا مشكلة في وسط الملعب والمدافع الأيمن وهناك خالد بوطيب غير مستعد للعودة وقد يجري جراحة ، وهذه المراكز تحتاج لدعم."

وأضاف: "سيقوم المدير الفني في الفترة المقبلة باختيار المركز الذي سيتم تدعيمه في يناير المقبل من خلال الصفقة الوحيدة المتاحة لقيدها في يناير سواء محليًا أو إفريقيا."

وأوضح موقف مهاجم الفريق خالد بوطيب قائلا : "بوطيب من عناصر الفريق، ولعب الموسم الماضي وهو مصاب وهو ما تسبب في زيادة الإصابة، لكن في النهاية سنتخذ القرار المناسب للنادي، وسنراعي أنه لاعب محترف وملتزم."

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وواصل: "بوطيب الآن أجرى فحوصات طبية في فرنسا، ومن بعد ذلك توجه إلى ألمانيا للمقارنة بين أكثر من تشخيص لحالته وتحديد موعد عودته إلى الفريق."

واختتم تصريحاته قائلًا: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا والنادي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى الأهلي وكنا مختصمين فيها الأهلي قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الانتقال."

وكانت تقارير صحفية أكدت ان عبد الله السعيد وافق على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد ، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض نفس القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.