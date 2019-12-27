شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يحفز لاعبى الاتحاد السكندري للفوز على الإسماعيلي بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على الاجتماع بالجهاز الفني و الإدارى و لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لتحفيزهم قبل اللقاء الهام أمام النادى الإسماعيلى في إطار مباريات دور الـ 8 للبطولة العربية " مباراة الذهاب " و التي ستقام يوم السبت القادم الموافق 28-12-2019 في تمام الساعة السابعة و النصف .

و أشار رئيس النادى أن جماهير زعيم الثغر ينتظرون هذا اللقاء الهام ، و طالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد هذه الجماهير و تحقيق نتيجة طيبة قبل خوض لقاء العودة بالإسماعيلية ، و هو ما وعد به الفريق و الجهاز الفني من أجل جماهير النادى العظيمة الوفية .

و كانت الجهات الأمنية بالإسكندرية وافقت على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي فى ذهاب دور الـ8 للبطولة العربية والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى السابعة والنصف بدلاً من السادسة مساءً.

أكد عامر حسين المنظم لمباراة الاتحاد و الإسماعيلي أنه كان هناك إقبال كبير من جماهير الإسكندرية على شراء التذاكر التى نفذت عصر اليوم ، لرغبة الجماهير فى مساندة ناديها.

واختار مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق لتنظيم مباراة الاتحاد والإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية.

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تابع عامر حسين أن الأمن وافق على تواجد 7 آلاف مشجع ، تم تخصيص 400 فرد من بينهم لجماهير الإسماعيلي ، مضيفاً أنه تم تخصيص أبواب استاد2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 لجماهير الاتحاد السكندري ، بينما تم تخصيص بوابة 4 لجماهير النادي الإسماعيلى.

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإتحاد السكندري و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية ، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 من نفس الشهر ، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية على أن يتأهل الفريق الفائز بمجموع المباراتين لدوري الأربعة.

أكد عامر حسين، المسئول عن تنظيم مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى البطولة العربية، أنه تقرر تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة، مشيرا إلى أن استاد الإسكندرية سيشهد غدا تجربة تطبيق التقنية فى المباراة المرتقبة والمحدد لها مساء السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 8 بالبطولة العربية.