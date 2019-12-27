تصريحات الخميس.. إنسانية صلاح.. واختلاف غريب والبدري.. وخصومة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 26 ديسمبر.

"سنحتفظ بالدوري".. باسم مرسي يعلق على استمرار فيريرا مع الزمالك

كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق ولاعب الإنتاج الحربي الحالي، أن بقاء البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض كان سيضمن حصول الفريق كل موسم على لقب الدوري.

طارق يحيى يكشف.. أسباب معاناة الزمالك.. ولماذا يتفوق الأهلي؟

كشف طارق يحيى لاعب ومدرب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق طلائع الجيش أسباب تعثر الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة وما يحتاجه للنهوض مجددًا.

مدرب المصري يرد.. هل يقود إيهاب جلال بيراميدز؟

كشف حمد إبراهيم المدرب العام بنادي المصري البورسعيدي، مصير إيهاب جلال من الرحيل عن الفريق الساحلي في ظل ارتباطه بالانتقال لبيراميدز.

"لا نستطيع الاستغناء عنه".. بيراميدز يعلق على ملف تجديد عبد الله السعيد

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أكد محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز، أن فريقه لا يستطيع الاستغناء عن عبد الله السعيد، موضحًا أن لاعبه يُعد الأهم في مصر خلال الوقت الحالي.

فينالدو: صلاح إنسان رائع.. اعتذر لي ولم يكن مخطئًا

تحدث جيني فينالدوم لاعب ليفربول عن موقف جمعه مع محمد صلاح في إحدى المباريات، وكشف له عن الجانب الإنساني في شخصية اللاعب المصري.

شوقي غريب: أختلف مع البدري.. وعقدي مستمر حتى الأوليمبياد

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن رؤيته تختلف عن حساب البدري المدير الفني للمنتخب الأول، في الأسماء البارزة ببطولة الدوري.

الزمالك : الأهلي عاد الموسم الماضي بفضل المؤجلات وفتح الاستبدال

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بالزمالك بأن الأهلي عانى مثلهم في الموسم الماضي، قائلًا أن المؤجلات وفتح الاستبدال في يناير سمح للفريق بالعودة والفوز بالدوري الممتاز.

أمير مرتضى: لم نفاوض السعيد.. واختصمنا الأهلي في شكوى كهربا قبل الانضمام له

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أنه لم يفاضوا عبدالله السعيد من أجل الانتقال للفريق في يناير، قائلًا أنهم يفاضلون بين 3 مراكز لدعم الفريق في يناير، وأن موقف خالد بوطيب لم يحسم بعد.