النشرة الرياضية.. حقيبة أحذية الزمالك.. ومفاوضات النني وميلان.. وغضب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 26 ديسمبر.

رسميًا.. الزمالك يفقد خدمات حازم إمام لمدة أسبوع

أكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك حاجة حازم إمام لاعب الفريق الأبيض للعلاج لمدة اسبوع بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الإنتاج الحربي.

اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل عودة الجماهير

أكد أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أن تأجيل مسابقة الدوري تسبب في منع عودة الجماهير.

الخطيب يتواجد في مران الأهلي.. وجلسة مع عبد الحفيظ

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على التواجد في مران الفريق استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات دوري الأبطال.

الأهلي يكشف.. تطورات حالة رمضان.. موقف فتحي ومحمد محمود

يخضع محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي تحت إشراف "فايلر" الطبيب الألماني، وذلك للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع.

حقيبة أحذية الزمالك.. مصدر يوضح لمصراوي حل الأزمة قبل مواجهة زيسكو

كشف مصدر من بعثة فريق الزمالك، أن النادي سيشتري أحذية جديدة قبل مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.

التائب يطلب مشاركة الأهلي في اعتزاله.. والخطيب وفايلر يوافقان

تواجد نجم الكرة الليبية ولاعب الهلال السعودي السابق طارق التائب في مقر النادي الأهلي اليوم الخميس، حيث طلب مشاركة النادي الأهلي أمام الهلال في مهرجان اعتزاله.

كاف يكشف شعار والمسمى الجديد لجوائز الأفضل 2019

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن الشعار والمسمى الجديد لحفل جوائز الأفضل في القارة لعام 2019.

مصدر لمصراوي: ميلان مهتم بالنني

قال مصدر مُقرب من محمد النني، لاعب آرسنال المُعار لصفوف باشكتاش التركي، إن ما يتردد عن إتمام نادي ميلان، اتفاقه مع محمد النني للانتقال إلى صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليس دقيقًا.

المحمدي وتريزيجية يشاركان في فوز فيلا أمام نوريتش.. وسقوط تشيلسي بالبريميرليج

حقق أستون فيلا فوزًا صعبا على ضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف، في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

بمحاضرة فنية وتدريبات تكتيكية.. كارتيرون يقود مران الزمالك استعدادًا لزيسكو

خاض الزمالك عصر اليوم الخميس مرانه على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا؛ استعدادًا لمباراته أمام نظيره زيسكو.

"ليفربول +13" يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد رباعية في ليستر سيتي

واصل ليفربول التحليق بصدارة الدوري الإنجليزي بعيدًا عن منافسيه بفوز جديد على نظيره ليستر سيتي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

بيان.. بيراميدز يكشف عن اسم المدير الفني الجديد في مؤتمر الجمعة

يقيم نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيا الجمعة، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق، بعد إتمام الاتفاق مؤخرًا مع مجلس إدارة النادي.

بالفيديو.. غضب صلاح لحظة خروجه أمام ليستر سيتي

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر، وأوريجي بدلا منهما.

الخليج 365 يكشف.. المستحقات المتأخرة تدفع بعبدالله السعيد للرحيل عن بيراميدز

أكد مصدر، أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لديه مستحقات متأخرة لدى النادي، قد تدفع باللاعب للرحيل عن صفوف بيراميدز.