الخليج 365 يكشف.. المستحقات المتأخرة تدفع بعبدالله السعيد للرحيل عن بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر، أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، لديه مستحقات متأخرة لدى النادي، قد تدفع باللاعب للرحيل عن صفوف بيراميدز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السعيد يمتلك عرضا من أحد الأندية الإماراتي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير القادم.

وخاض اللاعب صاحب الـ34 عاما، 9 مباريات بالدوري هذا الموسم، سجل خلالهم 9 أهداف، احتل بهم صدارة هدافي الدوري.

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وانضم السعيد لصفوف بيراميدز في يناير الماضي قادما من أهلي جدة السعودي.

ونفى أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، وجود أي مفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد للتعاقد مع اللاعب في يناير.

ولا يمتلك نادي الزمالك سوى مكانا واحدًا بالقائمة في يناير.