محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: نجح ليفربول في اكتساح ليستر سيتي برباعية نظيفة في الجولة الـ19 من البريميرليج، ليبتعد لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة. وأحرز أهداف ليفربول فيرمينو "هدفين"، وأرنولد، وميلنر. ولعب صلاح 69 دقيقة قبل الخروج ليحل بدلا منه أوريجي. العارضة تحرم محمد صلاح من هدف أمام ليستر Advertisements انفراد ضائع من محمد صلاح ورد فعل كلوب أمام ليستر محمد صلاح يهدر فرصة أمام ليستر سيتي صلاح يصنع وماني يهدر أمام ليستر سيتي لحظة خروج محمد صلاح أمام ليستر سيتي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.