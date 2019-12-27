أمير مرتضى: لم نفاوض السعيد.. واختصمنا الأهلي في شكوى كهربا قبل الانضمام له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هادي المدني:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أنه لم يفاضوا عبدالله السعيد من أجل الانتقال للفريق في يناير، قائلًا أنهم يفاضلون بين 3 مراكز لدعم الفريق في يناير، وأن موقف خالد بوطيب لم يحسم بعد.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة "القاهرة والناس" مساء الخميس: "لم يحدث اتصال مع عبدالله السعيد من أجل التعاقد معه في يناير القادم، ولا نمتلك سوى مركز واحد في يناير، وهناك عدد من المباريات قبل فتح القيد."

وتابع: "تحدثت إلى كارتيرون حول الاحتياجات التي يرغبها في يناير، وهو لم يحدد حتى الآن، لكن لدينا مشكلة في وسط الملعب والمدافع الأيمن وهناك خالد بوطيب غير مستعد للعودة وقد يجري جراحة فهذه المراكز التي تحتاج لدعم."

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وأضاف: "سيقوم المدير الفني في الفترة المقبلة باختيار المركز الذي سيتم تدعيمه في يناير المقبل من خلال الصفقة الوحيدة المتاحة لقيدها في يناير سواء محليًا أو إفريقيا."

وأوضح موقف مهاجم الفريق خالد بوطيب: "بوطيب من عناصر الفريق، ولعب الموسم الماضي وهو مصاب وهو ما تسبب في زيادة الإصابة، لكن في النهاية سنتخذ القرار المناسب للنادي، وسنراعي أنه لاعب محترف وملتزم."

وواصل: "بوطيب الآن أجرى فحوصات طبية في فرنسا، ومن بعد ذلك توجه إلى ألمانيا للمقارنة بين أكثر من تشخيص لحالته وتحديد موعد عودته إلى الفريق."

واختتم تصريحاته قائلًا: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا والنادي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى الأهلي وكنا مختصمين فيها الأهلي قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن انتقال."