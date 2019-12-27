بالفيديو.. غضب صلاح لحظة خروجه أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر، وأوريجي بدلا منهما. وبدا صلاح غاضبا لحظة خروجه من الملعب، وبدت عليه علامات الدهشة والغضب. ونجح ليفربول في الفوز أمام ليستر سيتي برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وحافظ ليفربول على صدارة البريميرليج بعد وصوله لـ52 نقطة.

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