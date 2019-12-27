الزمالك : الأهلي عاد الموسم الماضي بفضل المؤجلات وفتح الاستبدال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : هادي المدني:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بالزمالك بأن الأهلي عانى مثلهم في الموسم الماضي، قائلًا أن المؤجلات وفتح الاستبدال في يناير سمح للفريق بالعودة والفوز بالدوري الممتاز.

وقال مسئول الزمالك في تصريحاته لقناة "القاهرة والناس: "الموسم الماضي في نفس التوقيت كان الزمالك يتعرض لنفس الظروف لكن بالعكس، فقد كانت الأمور جيدة في الدوري وسيئة في الكونفدرالية، وفي النهاية فزنا بالبطولة التي بدأت بشكل سيئ وخسرنا الدوري."

وتابع: "الزمالك لا يلعب للفوز ببطولة واحدة وسنسعي للعودة من جديدة والمنافسة على كافة البطولات."

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وأضاف: "هناك الكثير من التعليقات السلبية ومطالبة برحيل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، وسنحاول أو نعمل من أجل استعادة الظهور بشكل جيد."

واستطرد: "الأهلي كان متعثرًا في نفس التوقيت من الموسم الماضي، واستطاع أن يحقق الدوري بسبب المؤجلات والسماح بالاستبدال في يناير، لكن أنا لا أرغب في التعليق على أمر يخص الأهلي."

وواصل :"لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وكل فرد داخل النادي يجتهد بشكل جيد، لكننا نراهن على اللاعبين والجهاز الفني، ولدينا العديد من البطولات سنلعب للفوز بها، والتعثر في بطولة ليست نهاية الكون."

واختتم قائلًا: "عقدنا جلسة جمعت اللاعبين والجهاز الفني وتعاهدنا على الفوز في المباراة المقبلة أمام زيسكو."