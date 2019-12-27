شوقي غريب: أختلف مع البدري.. وعقدي مستمر حتى الأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن رؤيته تختلف عن حساب البدري المدير الفني للمنتخب الأول، في الأسماء البارزة ببطولة الدوري.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، إن الدوري قدم له من 10 إلى 15 لاعبا، يمكنه ضمهم لصفوف المنتخب الأوليمبي.

وكان حسام البدري، أكد في تصريحات سابقة، أن الدوري لم يفرز أي لاعبين جدد يمكن ضمهم للمنتخب الأول.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه سيعمل على الاتفاق مع الأندية بشكل ودي لمحاولة ضم اللاعبين لمدة 48 ساعة وسط ضغط مباريات الدوري، للتعرف عليهم عن قرب.

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وعن المباريات الودية الاستعدادية للأوليمبياد، أوضح شوقي غريب أنه سيعمل على الاتفاق مع المنتخبات المتأهلة للأوليمبياد لخوض مباريات ودية استعدادية قبل البطولة.

وأكمل: "أي لاعب يحتاجه المنتخب الأول فلا مانع لدي، وسنعمل على التكامل، فليس من المنطقي أن أعترض على احتياج المنتخب الأول للاعب في مباريات مؤهلة للمونديال أو كأس الأمم".

ونفى غريب أن يكون عقده قد انتهى مع اتحاد الكرة، موضحا أن عقده والجهاز المساعد مستمر حتى أوليمبياد طوكيو 2020.

وأشار إلى أن عقده كان سينتهي إذا لم يوفق في تحقيق الهدف وهو الفوز ببطولة إفريقيا والتأهل للأوليمبياد.