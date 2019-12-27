بيان.. بيراميدز يكشف عن اسم المدير الفني الجديد في مؤتمر الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
يقيم نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيا الجمعة، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق، بعد إتمام الاتفاق مؤخرًا مع مجلس إدارة النادي.
وسيعقد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.
ووفقا لبيان نادي بيراميدز، أتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، والذي سيكون اسما كبيرا يليق بمكانة نادي بيراميدز وأهدافه وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها.
وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.
ويتولى الإدارة الفنية لنادي بيراميدز عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" بشكل مؤقت بعد إقالة سباستيان ديسابر لسوء النتائج.
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