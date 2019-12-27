وصول معدات تقنية الـ var لاستاد الإسكندرية استعدادا للقاء الاتحاد والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

وصلت أجهزة تقنية الـ VAR، إلى ستاد الإسكندرية ويجرى العمل على تركيبها استعدادا للقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي السبت، ضمن منافسات.

يأتي ذلك فيما قام ممثل الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم سعد الشويعر، والمنسق العام للمباراة ماجد الرحومه، ومراقب عام المباراة مصطفى الحوسني، بزيارة لاستاد الإسكندرية الدولي للوقوف على أخر الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

وتفقد مسئولو الاتحاد العربي ملعب المباراة وغرف خلع الملابس للاعبين وغرف الحكام وغرفة مراقب المباراة والأماكن المخصصة لعقد الاجتماع الفني للمباراة وكذلك مقر انعقاد المؤتمر الصحفي، ووقفوا على آخر المستجدات بالنسبة للأماكن المخصصة لتركيب تقنية الـ VAR خلال المباراة وكان في استقبالهم الدكتور محمد عبد الرازق محمد - مدير عام ستاد الإسكندرية.