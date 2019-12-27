يورجن كلوب يمدح أرنولد بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه ألكسندر أرنولد لاعب الريدز، بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، مساء أمس الخميس، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ١٩ من البريميرليج، والتي أنتهت برباعية

نظيفة للريدز.

قال كلوب في تصريحات عقب المباراة: " هل هناك ظهير أيمن أفضل من تريند أرنولد بالعالم؟ ".

وأضاف: "انا سعيد، لقد سيطرنا على المباراة وكان من الصعب على ليستر سيتي الدخول في

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اجواء المباراة".

وتألق أرلوند خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي، حيث صنع هدفين رائعين سجلهما روبيرتو فيرمينو وسجل هدفًا بعد تمريرة من ساديو ماني.

وصنع أرلوند مع ليفربول حتى الأن في الدوري ٨ أهداف.

الجدير بالذكر أن ليفربول عزز صدارته، ورفع رصيده إلى ٥٢ نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند ٣٩ نقطة في المركز الثاني.