أرتيتا يشيد بلاعبي أرسنال أمام بورنموث

اعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال عن سعادته بقوة الشخصية والعقلية التي قدمها لاعبي الفريق في المباراة التي أقيمت أمس الخميس أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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تعادل بورنموث مع آرسنال بهدف لمثله في منافسات الدوري الإنجليزي، وسجل أولًا دان جوسلينج في الدقيقة 35 قبل أن يتعادل بيير إيمريك

أوباميانج في الدقيقة 63.

وأضاف أرتيتا في تصريحات عقب المباراة بقوله "أنا سعيد للغاية ببعض الأشياء التي رأيتها من حيث الشخصية والمواقف القوية التي قدمت من جانب اللاعبين، ربما أفضل مما توقعت واعددنا لأشياء عديدة واعتقد أن اللاعبين قد أدركوا ما نقوله".

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وأكمل "اللاعبون يدركون هوية النادي"، ويذكر أن

أرسنال يعاني بشكل كبير حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة من 14 مباراة لكن المدرب الإسباني يرى أن عزيمة اللاعبين وأداءهم مبشر جدًا.

وتابع "لقد قدمنا مردودًا طيب وانا مسرور جدًا بالشخصية التي أظهرها اللاعبين".

ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد خوض 19 مباراة حتى الآن.

وتولى ميكيل أرتيتا نجم أرسنال السابق، القيادة الفنية للنادي خلفًا للإسباني أوناي إيمري و فريدريك ليونجبرج الذي تم دار بعض المباريات كمدرب مؤقت.