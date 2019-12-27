ليفربول يقسو على ليستر سيتي برباعية ويقترب بقوة نحو لقب البريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزاً عريضاً على نظيره ليستر سيتي برباعية نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب ووكرز، في الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة أفضلية كاملة للاعبي ليفربول والذي بات الفريق الأقرب لحسم لقب المسابقة عن الموسم الحالي.

وأنهى ليفربول شوطه الأول متقدماً بهدف نظيف، جاء عبر

رأسية البرازيلي فيرمينو عند الدقيقة 31، ثم تمكن جيمس ميلنر في الدقيقة 71 من مضاعفة تقدم ليفربول عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ميلنر.

وعاود في الدقيقة 74 البرازيلي فيرمينو، التسجيل مجدداً موقعاً على الهدف الثالث لفريقه والثاني له خلال

اللقاء، قبل أن يختتم أرنولد رباعية ليفربول في شباك وصيف الدوري عند الدقيقة 78.وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح الذي لم يكن موفقاً خلال فترة مشاركته، الأمر الذي دفع الألماني كلوب إلى استبداله خلال مجريات الشوط الثاني.بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 52 معززاً صدارته للبريميرليج ومبتعداً بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في الترتيب الثاني .