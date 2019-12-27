حقق فريق ليفربول فوزاً عريضاً على نظيره ليستر سيتي برباعية نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب ووكرز، في الجولة الـ 19 من منافسات الدوري الإنجليزي.
وشهدت المباراة أفضلية كاملة للاعبي ليفربول والذي بات الفريق الأقرب لحسم لقب المسابقة عن الموسم الحالي.
وأنهى ليفربول شوطه الأول متقدماً بهدف نظيف، جاء عبر
وعاود في الدقيقة 74 البرازيلي فيرمينو، التسجيل مجدداً موقعاً على الهدف الثالث لفريقه والثاني له خلالاللقاء، قبل أن يختتم أرنولد رباعية ليفربول في شباك وصيف الدوري عند الدقيقة 78.
وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح الذي لم يكن موفقاً خلال فترة مشاركته، الأمر الذي دفع الألماني كلوب إلى استبداله خلال مجريات الشوط الثاني.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 52 معززاً صدارته للبريميرليج ومبتعداً بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في الترتيب الثاني .
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يقسو على ليستر سيتي برباعية ويقترب بقوة نحو لقب البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.