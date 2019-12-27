الاتحاد العربي يطمئن علي «الفار» قبل لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري

قام سعد الشويعر ممثل الامانة العامة للاتحاد العربى لكرة القدم وماجد الرحومة المنسق العام لمباراة الاتحاد مع الاسماعيلى ومصطفى الحوسنى المراقب العام بجولة بإرجاء ستاد الإسكندرية الدولى . استهدفت الجولة التى شملت ملعب المباراة وغرف استبدال الملابس والحكام والاماكن المخصصة لتقنية الحكم المساعد “VAR” – استهدفت – الوقوف على اخر الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بالمواجهة التى ستقام السبت المقبل ، فى ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحضور جماهيرى. السبت المقبل ، فى ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحضور جماهيرى. الجدير بالذكر أن أجهزة تقنية ال VAR قد وصلت بالفعل إلى الملعب وجارٍ العمل الان على تركيبها فى الاماكن المخصصة لها.

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