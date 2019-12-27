لاعبو الإسماعيلي يصطحبوا أحذية المطر للأسكندرية

اصطحب لاعبوا الإسماعيلى أحذية المطر خلال سفرهم للاسكندرية ، وذلك ضمن برنامج الاعداد لملاقاة الاتحاد مساء السبت ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ8ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال"البطولة العربية".
جاء ذلك ، تحسبا لهطول الأمطار أثناء المران او المباراة فى ظلحالة الطقس الباردة فى الاسكندرية.
ويسعى لاعبو الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية فى إطار جولة الذهاب عربيا من أجل تعويض سلسلة تعثراته المحلية.
وسيخوض الفريق مرانه الختامى غدا على ملعب الاسكندرية ، وذلك طبقا للائحة البطولة.
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