تقدم ليفربول بالهدف الرابع على نظيره ليستر سيتي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآنعلى ملعب ووكرز، في إطار منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف بأقدام اللاعب أرنولد في الدقيقة 78، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول برباعية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرنولد يحرز رابع أهداف ليفربول أمام ليستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.