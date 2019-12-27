فيرمينو يسجل الثالث لليفربول في شباك ليستر

تقدم ليفربول بالهدف الثالث على فريق ليستر سيتي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعبووكرز، في إطار منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف بأقدام اللاعب البرازيلي فيرمينو في الدقيقة 74.
كان فيرمينو قد سجل أول أهداف اللقاء في شوط المباراة الأول بكرة رأسية.
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