ميلنر يتقدم بالثاني لليفربول على ليستر سيتي

تقدم ليفربول بالهدف الثاني على نظيره ليستر سيتي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة

جاء الهدف من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ميلنر عند الدقيقة 71. الآن على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي جاء الهدف من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ميلنر عند الدقيقة 71.

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