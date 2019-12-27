الصيد يهزم الطالبية 3-1 في دوري الجيزة للشباب

تغلب الفريق الكروي بنادى الصيد مواليد ٢٠٠٢ على نظيره الطالبية بنتيجه 3-1 على ملاعب نادى الصيد فى بطولة منطقة الجيزه المستوى ( أ ).

أحرز الأهداف عمرأحمد طايع ، مصطفى هشام اوسكار، يوسف الشريف تحت قيادة أمين عربى رئيس جهاز قطاع الناشئين .

وسوف يلتقى الفريق مع الزمالك فى الاسبوع السادس على ملاعب الأخير يوم الأحد المقبل فى

الثالثة إلا الربع .

وتضم قائمة الفريق محمد حازم محسن شومر، سيف تامر حسن ، عمرو عماد، مصطفى هشام ، سليم هشام، أحمد إيهاب أحمد، ياسين طارق محمد، مصطفى محمد، عبد الرحمن عمر ، علاء شريف سامى ، يحيى يوسف بهجت، عمر هشام عبود ،

محمد محمود عبد الواحد، معاذ اشرف شبل ، اسماعيل محمد حازم، سيفا لدين وليد، يوسف عارف محمود، ذياد عمرو، على كريم منير ، مروان محمد ، يوسف شريف عمر محمد محمد ، سيف اسامة طه ، محمد رفيق محمد ، يوسف ايمن صلاح ، عمر احمد طايع ، احمد ناصر محمود، مصطى احمد محمود، عمر علاء.

ويضم الجهاز الفنى لفريق٢٠٠٢ أيمن حافظ ، وأكرامى السيد ، واشرف بدر ،وأحمد البيه .