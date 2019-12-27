تواترت أنباء حول اقتراب النجم المصري محمد النني، من الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوية التي سنتطلق في يناير المقبل.
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ويذكر أن الدولي المصري صاحب الـ 27 عامًا يلعب الآن في نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال الإنجليزي.
وعقب انتشار اخبار اهتمامات عملاق الكرة الإيطالية والعالمية بالنني دعم بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال أحمد علي، "انا مشجعللارسنال و اقولك محمد النني لاعب رائع لكنه يحتاج للتدريب على القليل من الاشياء مثل السرعة التسديد التمرير و لعب كرة القدم".
أما شريف أحمد فعلق "اعتقد النني لو كان اخد ربع الدعم اللي بياخده محمد صلاح اكيد كان هيفرق جداً في مستواه... عيب أوي لما يبقى في أخبار ان لاعب مصري هينتقل للميلان... نقعد نتريقونعمل كوميكس... الناس مش عبط مثلاً عشان يتعاقدوا مع لاعب تعبان".
أما عماد علاء الدين فدعم النني قائلًا "الناس اصبحت نفسيتها وحشة قوى مثلا ناس زعلانة أن محمد صلاح احسن لاعب في كاس العالم للاندية و ناس زعلانة أن النني هيروح الدوري اللإيطالي رغم انهم ابطالنا و المفروض نفرح لهم و نساندهم. صلحوا انفسكم قبل أن تصلحوا العالم".
أما علي أباظة فقال" النني هيلبس شعار عليه 7 دوري أبطال"، أما حساب تابع لمشجعين لميلان فكتب "محمد النني قريب جداً من الانتقال الى ميلان الايطالي، الساعات القليلة المقبلة قد تكون حاسمة".
كانت هذه تفاصيل خبر رواد تويتر يدعون لدعم محمد النني بعد شائعات انضمامه لميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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