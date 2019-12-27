رواد تويتر يدعون لدعم محمد النني بعد شائعات انضمامه لميلان

تواترت أنباء حول اقتراب النجم المصري محمد النني، من الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوية التي سنتطلق في يناير المقبل.

اقرأ أيضًا.. محمد النني على أعتاب ميلان الإيطالي

ويذكر أن الدولي المصري صاحب الـ 27 عامًا يلعب الآن في نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من آرسنال الإنجليزي.

وعقب انتشار اخبار اهتمامات عملاق الكرة الإيطالية والعالمية بالنني دعم بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال أحمد علي، "انا مشجع

للارسنال و اقولكلاعب رائع لكنه يحتاج للتدريب على القليل من الاشياء مثل السرعة التسديد التمرير و لعب كرة القدم".

Advertisements

أما شريف أحمد فعلق "اعتقد النني لو كان اخد ربع الدعم اللي بياخده محمد صلاح اكيد كان هيفرق جداً في مستواه... عيب أوي لما يبقى في أخبار ان لاعب مصري هينتقل للميلان... نقعد نتريق

ونعمل كوميكس... الناس مش عبط مثلاً عشان يتعاقدوا مع لاعب تعبان".

أما عماد علاء الدين فدعم النني قائلًا "الناس اصبحت نفسيتها وحشة قوى مثلا ناس زعلانة أن محمد صلاح احسن لاعب في كاس العالم للاندية و ناس زعلانة أن النني هيروح الدوري اللإيطالي رغم انهم ابطالنا و المفروض نفرح لهم و نساندهم. صلحوا انفسكم قبل أن تصلحوا العالم".

أما علي أباظة فقال" النني هيلبس شعار عليه 7 دوري أبطال"، أما حساب تابع لمشجعين لميلان فكتب "محمد النني قريب جداً من الانتقال الى ميلان الايطالي، الساعات القليلة المقبلة قد تكون حاسمة".