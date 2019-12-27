أهداف مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي

انتصر ليفربول برباعية نظيفة على مضيفه ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس 26-12-2019، في قمة مباريات الجولة ال19 من الدوري الانجليزي الممتاز المعروفة إعلاميًا بجولة الـ “بوكسينج داي”.

ليفربول لم يلعب الجولة الماضية أمام وست هام يونايتد لانشغاله بمباراة نهائي كأس العالم للأندية “قطر 2019″، وتوقع الخبراء ظهوره بوجه شاحب أمام ليستر سيتي المتأهب.

لكن العكس هو ما حدث وتمكن ليفربول من إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو برأسية نموذجية بعد تلقيه عرضية من ألكسندر آرنولد في الدقيقة 31.

وخلال الشوط الثاني أضاف ليفربول ثلاثة أهداف دفعة واحدة من بينهم هدف لروبرتو فيرمينو من صناعة ألكسندر آرنولد، وهدف من ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بعد دقائق من مشاركته كبديل لنابي كيتا.

واختتم مهرجان الأهداف “ألكسندر آرنولد” الذي أراد تكليل مجهوداته العظيمة في تلك الأمسية، عن طريق تصويبة صاروخية أطلقها من حوالي 19 ياردة بعد تلقيه تمريرة من ساديو ماني أثناء هجمة مضادة.