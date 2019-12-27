بث مباشر | جميع نتائج وأهداف مباريات الدوري الانجليزي “البوكسينج داي”

لا تفوتك أحداث البوكسينج داي ويوم الإثارة والتشويق في الدوري الإنجليزي الممتاز .. تابع جميع المباريات والأهداف عبر الخليج 365 اليوم الخميس 26-12-2019.

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تتجه أنظار متابعو كرة القدم حول العالم إلى الملاعب الإنجليزية، من أجل مشاهدة اليوم الحافل بالمباريات، والموعد المعتاد لخوض جولة كاملة في البريميرليج في يوم واحد.

البث المباشر للبوكسينج داي لحظة بلحظة

انطلاقة اليوم مع مباراة توتنهام وبرايتون على ملعب السبيرس الجديد في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر.

✅????انتهت المباراة بتفوق رجال مورينيو بهدفين مقابل هدف بعدما عادوا من تأخر بهدف نظيف

تقدم برايتون بهدف أول في الشوط الأول عبر المدافع “آدم ويبستر”.

ثم عاد المتخصص في البريميرليج هاري كين للقيام بهوايته المفضلة في يوم البوكسينج وسجل هدف تعديل النتيجة.. بينما تكفل ديلي آلي بتدوين هدف الانتصار بطريقة فنية رائعة ليخرج السبيرس منتصرًا في هذا اللقاء بعد سلسلة من النتائج المحبطة في شهر ديسمبر على الصعيدين المحلي والقاري.

رفع توتنهام رصيد نقاطه إلى 29 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس مجددًا .. أما برايتون فتجمد رصيده عند النقطة العشرين في المركز الخامس عشر.

❌ تعادل آرسنال خارج قواعده مع بورنموث 1/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي، في أول ظهور للمدرب الجديد للمدفعجية “ميكيل آرتيتا”.

تقدم بورنموث بهدف في الدقيقة 35 عن طريق دان جوسلينج، وبعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بثلاث دقائق عدل أوباميانج النتيجة لآرسنال.

حاول آرتيتا تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة فقام بإشراك ويلوك ونيكولاس بيبي بدلاً من أوزيل ونيلسون.

❌ تكررت نتيجة التعادل الإيجابي 1/1 في مباراة شيفيلد يونايتد وواتفورد على ملعب “برامال لاين”.

تقدم موهبة لاماسيا “ديولوفيو” بهدف لواتفورد في الدقيقة 27 من صناعة لاعب تشيلسي السابق “شالوباه”، وفي الدقيقة 36 عدل نوروود النتيجة لصالح أصحاب الضيافة “شيفيلد”.

واتفورد استطاع تغيير وضعيته الصعبة في ذيل جدول ترتيب البريميرليج بالصعود إلى المركز الـ 19 برصيد 13 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن نوريتش المتذيل.

✅???????? استطاع إيفرتون “التوفيز” تحقيق الفوز على بيرنلي، في أول اختبار للفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي كالفيرت ليوين في الدقيقة 83 من صناعة سيديبي.

وهكذا اقترب إيفرتون من بيرنلي في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة في المركز ال13 بفارق نقطتين عن بيرنلي وآرسنال، وتفصل الفريق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

✅???? قلبت نسور لندن “كريستال بالاس” تأخرها بهدف أمام وست هام يونايتد إلى فوز مستحق خلال الشوط الثاني بهدفين لهدف.

سجل الاسكتلندي سنودجراس في الدقيقة 57 من صناعة ميشيل أنطونيو، وبعد 11 دقيقة عدل شيخ كوياتي النتيجة بصناعة الغاني جوردان أيو الذي عاد في الدقيقة 90 ليسجل هدف الفوز للنسور بمساعدة من الإنجليزي ويكهام.

✅ ???? ⛪️ حقق فريق القديسين “ساوثامبتون” انتصارًا تاريخيًا على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج” بهدفين دون رد، سجلهما “مايكل أوبافيمي وريدموند” في الدقيقتين 31 و73.

خسارة تشيلسي تُعد أكبر مفاجأت البوكسينج داي لهذا الموسم، فمن المعروف أن فريق المدرب النمساوي “هازنهوتل” مُني بالعديد من الخسائر الفادحة على مدار الشهرين الماضيين لعل أبرزها أمام ليستر سيتي بنتيجة 0-9 على ملعب “سانت ماري” التابع لساوثامبتون.

«الأهداف»

أهداف مباراة مانشستر يونايتد – نيوكاسل

أهداف مباراة تشيلسي وساوثامبتون

أهداف مباراة توتنهام وبرايتون

أهداف مباراة إيفرتون وبيرنلي

أهداف مباراة شيفيلد يونايتد وواتفورد

أهداف مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي

أهداف كريستال بالاس ووست هام يونايتد

أهداف آرسنال وبورنموث