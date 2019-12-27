بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم الخميس 26-12-2019، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.
المباراة تبدأ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ويستضيفها ملعب ليستر سيتي “كينج باور”.
تُعد هذه المباراة هي الأولى بالنسبة لرفاق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعد العودة بلقب كأس العالم للأندية 2019 الذي تُوجوا به يوم 21 ديسمبر الجاري على ستاد خليفة الدولي.
وحصل ليفربول على راحة كافية من المباراة الماراثونية التي خاضها أمام فلامينجو في نهائي المونديال، وقام بزيارة إلى مستشفى الأطفال قبل 24 ساعة من السفر إلى مدينة ليستر لخوض آخر مباريات البوكسينج داي الذي أفتتح بلقاء توتنهام وبرايتون على ملعب وايت هارت لين الجديد (التفاصيل من هنا).
يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة من 16 فوز وتعادل، وللفريق مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد من الجولة ال18، بينما يحتل ليستر سيتي المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.
ليستر سيتي 0-4 ليفربول
???? ستاد كينج باور (ليستر)
انتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة ليستر سيتي وليفربول على ستاد كينج باور في مدينة ليستر ضمن الجولة ال19 من البريميرليج.
- ???? سيكون معكم في هذا البث المباشر الكتابي “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ???? ليفربول يدخل هذا اللقاء من دون 6 لاعبين دفعة واحدة بداعي الإصابة هن “بريوستير وكلاين وفابينيو ولوفرين وماتيب وتشامبرلين”.
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???? تشكيلة ليستر اليوم: كاسبر شمايكل – شيلويل – كاجلار سويونكو – جوني إيفانز – ريكاردو بيريرا – نديدي – تيليمانس – ماديسون – برايت – بارنيس – جيمي فاردي
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???? تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أليكسندر آرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – روبيرتسون – فينالدوم – جوردان هندرسون – نابي كيتا – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني.
- ليستر سيتي يسعى للانتقام في مباراة اليوم من خسارته أمام ليفربول في الدقيقة الأخيرة بمرحلة الذهاب.
- ♻️ لا تنس تحديث الصفحة أول بأول ليصلك كل جديد عن أحداث المباراة في هذا البث الحي والمباشر بدقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة.
- 1″ ✅ صافرة بداية اللقاء الآن..
- 1″ ????????????????♀️ يُدير هذه المباراة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.
- 4″ أووووووووه..هفوة فادحة من جوني إيفانز في عملية بدأ الهجمة على حدودة منطقة جزاء ليستر سيتي، قطعت منه وذهبت إلى محمد صلاح الذي سدد من 18 ياردة، لكن فوق العارضة بعيدة جدًا ذهبت في المدرجات.
- 5″ بداية كهربائية ونارية كما يقول المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” على قناة بي إن سبورتس 2.
- 7″ إصابة لنجم وسط ليستر سيتي ماديسون بعد تدخل قوي مع آرنولد..واللاعب يتلقى العلاج.
- 12″ ???????? صلااااااااااااح…إنفراااااااااااااد!!!
- 12″ صلاح حصل على كرة جميلة من ساديو ماني في العمق الدفاعي الفارغ تمامًا،، لينفرد صلاح بشكل رائع ويراوغ كاسبر شمايكل لكن زاوية التسديد اغلقت عليه رغم أن الكرة كانت على قدمه اليسرى..
- 12″ صلاح أراد وضع الكرة بنفس الطريقة التي سجل بها أمام سالزبورج في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر.
- بعض قليل نضع تكتيك ليفربول وليستر في هذه المباراة.
- ⭕️ تكتيك ليفربول: 4-1-2-2-1.. تتحول الخطة في الوضع الهجومي على 4-3-3، وفي الوضع الدفاعي يعود محمد صلاح وماني إلى الخلف لمساندة روبرتسون وآرنولد في ظل انشغال فينالدوم ونابي كيتا بتغطية العمق الدفاعي مع هندرسون.
- ⭕️ تكتيك ليستر سيتي: 4-1-4-1.. تتحول الخطة في الوضع الهجومي إلى 4-4-2 حيث ينضم ماديسون إلى فاردي في الخط الأمامي كمهاجم متأخر لإجادته في التسديد بعيد المدى.
- 20″ انقضى النصف الأول من الشوط الأول، وليستر سيتي يعاني من ضغط شرس في منطقة وسط ملعبه.
- 21″ يوجد ضغط دائم ومستمر على حائز الكرة في منتصف ملعب ليستر سيتي من 3 أو 4 لاعبين بصفة مستمرة..
- 21″ ليفربول لا يبدو عليه التعب أو الإرهاق من رحلة قطر.
- 23″ ????❌ صلاح يحصل على تمريرة ذكية من هندرسون، إنفرد بها صلاح قبل تعرضه للجذب من شيلويل داخل المنطقة، لكن الإعادة أظهرت تسلل أبو صلاح!
- 25″ ❌???? ووووواوو… عرضية جميلة من البرتغالي ريكاردو بيريرا نحو فاردي داخل المنطقة أبعدها بصعوبة فيرجيل فان دايك..ونفس المشهد يتكرر مع محمد صلاح في نفس الدقيقة، قبل تلقيه تمريرة من آرنولد داخل المنطقة قفز إيفانز وأزاح الكرة برأسه.
- 26″ تكتيك ????✋ تشكيل ليفربول توجد بها بعض اللمحات المختلفة بمواصلة جوردان هندرسون في لعب نفس مهام فابينيو المصاب.. ونابي كيتا يعوض مهاجم هندرسون، وعلي مايبدو أن تحركات كيتا ستمنح ليفربول خيارات أكثر بعد عودة فابينيو من الإصابة.
- 30″ ⚽???? جووووووووووووووووووول…ليفربول يتقدم بالهدف الأول برأسية للبرازيلي “روبرتو فيرمينو”، وسط انشغال المدافعين بمراقبة فيرجيل فان دايك أثناء تقدمه لأداء الدور الهجومي أثناء تنفيذ ركلة ركنية.
- 31″ ???? ألكسندر آرنولد كان هو صاحب تمريرة الهدف. قام بتمرير الكرة العرضية بالقدم اليسرى من الجهة اليسرى لتجد رأس فيرمينو قبل صلاح.
- 33″ أووووووووووووه…كاسبر شمايكل ينقذ هدف 100٪ أمام ساديو ماني!! الدنماركي يُبقي على ليستر سيتي في المباراة.
- 39″ سيطرة ميدانية من ليفربول وسط غياب لأي رد فعل من ليستر سيتي.
- 41″ أووووووه…قلب الدفاع التركي كاجلار سويونكو ينقذ فريقه من إنفراد مؤكد للاعب نابي كيتا الذي اختراق العمق الدفاعي بفضل تمريرة الرائع “ماني”.
- 43″ الاستحواذ: 68٪ لليفربول مقابل 33٪ لليستر.
- 45″ الدقيقة الأخيرة من الشوط ولا تزال سيطرة ليفربول قائمة.. لاعبو ليستر استسلموا وواضح انتظارهم لما سيقوله رودجرز بين الشوطين.
- 45+1″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 0-1.
- ???? ???? التحليل الفني للشوط الأول بعد قليل مع الزميل “محمد عبد الحميد”
- تكتيك ⭕️???? شوط مميز جدًا جدًا بالنسبة لليفربول، ضغط واستحواذ، ولعب مفتوح، وتدوير سليم للكرة دون “miss pass”، ما رأيناه لا يعكس الإرهاق الذي توقعنا ظهور ليفربول به بعد كأس العالم للأندية.
- تكتيك ⭕️???? أكثر ما لفت نظري في الشوط الأول كانت تحركات نابي كيتا، ممتازة وموزونة، فهو يعرف متى يدافع ومتى يصنع ويوزع الكرات ومتى يدخل ويزيد إلى خط المقدمة، وواضح تفاهمه الكبير مع محمد صلاح.
- تكتيك ⭕️????الضربات الركنية التي تنفذ على ليفربول، دائمًا تشتت بذكاء وتتحول إلى هجمة مرتدة سريعة جدًا..واحيانًا كثيرة تنتج عنها أهداف. لو راجعنا أكثر من ركلة ركنية نفذت في الشوط الأول اليوم، نفس الأسلوب الذي اتبعه الفريق أمام آرسنال عندما انتهى اللقاء بفوز ليفربول 4-0 وسجل يومها صلاح هدف من مرتدة…لمسات قليلة وفتح ثغرات بسرعة صلاح وماني.
- تكتيك ⭕️???? علي ما أتذكر العام الماضي في الدور التاني ضد كريستال بالاس أو برايتون طبقت نفس الفكرة التي طبقت في الشوط الأول أمام ليستر سيتي وضد واتفورد مطلع هذا الشهر في الدوري.
- تكتيك ⭕️???? لم يستطع أي فريق إيقاف هذه الجملة لتصبح سلاحًا فتاكًا لليفربول “الركلات الركنية العكسية”..
- تكتيك ⭕️???? ليفربول يدأ المباراة بتجانس واضح بعد العودة بطلاً للعالم والمعنويات مرتفعة جدًا لتأكيد أحقية الفريق بلقب بطل الشتاء بعد نصف أول مذهل جدًا.
- تكتيك ⭕️???? ليستر سيتي لم يفعل أي شيء يذكر في الشوط الأول، ومن حسن حظه انتهت ال45 دقيقة الأول بتأخره بهدف يتيم..هناك فرصة للعودة، وكل شيء وارد فهو فريق قوي على ملعبه ولو انتشر بشكل أفضل في خط الوسط خصوصًا الثنائي تليمانس وماديسون، سيتغير المشهد وسيتبادل ليستر الاستحواذ مع ليفربول.
- ????✋ هذا كان كل شيء من محلل الخليج 365 “محمد عبد الحميد” الذي يعود لكم بعد انتهاء الشوط الثاني إن شاء الله.
- ♻️ الآن عودة إلى البث المباشر لأحداث المباراة مع “محمود ماهر“..لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول!
- 45″ ????☔️ أهلاً بكم يا أصدقاء من جديد.. نعود إليكم لوصف أحداث الشوط الثاني من هذه الأمسية الكروية الممتعة.
- 52″ سيطرة ليفربول على الكرة مستمرة حتى الآن…استحواذ وتدوير للكرة من قدم لقدم دون ضغط شرس من ليستر.. المباراة تبدو في متناول اليد!
- 58″ ???? أول تغيير في المباراة لليستر سيتي بنزول ألبرايتون بدلاً من بارنيس، على أمل تنشيط الأطراف ومد فاردي بالمزيد من الكرات العرضية.
- 62″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع ليفربول “جو جوميز”
- 65″ مستوى محمد صلاح غاية في السوء اليوم، لم يستطع التغلب على المدافعين، وتحركاته مكشوفة للرباعي الخلفي عند ليستر سيتي عكس ماني وفيرمينو اللذان يتحركان بشكل أفضل سواء في العمق أو على الطرفين.
- 66″ أوووووووه…الظهير البرتغالي “بيريرا” يتلاعب بأندرو روبرستون بشكل مذهل داخل منطقة الجزاء لكن بعد المرور، يرسل عرضية “أي كلام” تذهب سيئة في جسد فيرجيل فان دايك.
- 70″ ???? كما كان متوقعًا، يورجن كلوب يضطر لإخراج محمد صلاح المتراجع لإشراك ديفوك أوريجي بدلاً منه في الخط الأمامي.
- 70″ ???? نزول جيمس ميلنر بدلاً من نابي كيتا في خط الوسط.
- 71″ ⛔️✋ أوووووووووه….ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد إبعاد المدافع التركي “كاجلار سويونكو” لكرة عرضية من ركنية نفذها آرنولد نحو فيرجيل فان دايك.
- 71″ ????⚽⚽ جووووووووووووووووووول…الهدف الثاني لليفربول، أول لمسة لجيمس ميلنر بتسديد مثالي لركلة الجزاء بوضعها في وسط المرمى بعد سقوط كاسبر شمايكل على يسار المرمى.
- 72″ ???? بريندان رودجرز يتحرك من جديد ويجري ثاني تغييراته بنزول بيريز بدلاً من البلجيكي بريت.
- 73″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة لليستر سيتي من نصيب جيمس ماديسون.
- 74″ ⚽⚽⚽ جووووووووووووووول..هدف ثالث لليفربول عن طريق فيرمينو.
- 74″ ???? المتألق ألكسندر آرنولد يُمهد كرة عرضية نموذجية من الجهة اليمنى تصل إلى روبرتو فيرمينو الذي تسلم بأريحية ثم سدد في الزاوية اليسرى من حوالي 8 ياردات فقط.
- 76″ ???? التغيير الثالث والأخيرة لليستر سيتي بنزول حمزة شودوري بدلاً من جيمس ماديسون المخيب للآمال في هذه الأمسية..فلا صناعة ألعاب ولا تمريرات منضبطة ولا تحركات ولا أي شيء..خارج الخدمة تمامًا.
- 78″ ⚽⚽⚽⚽ جووووووووووول…الهدف الرابع لليفربول، آرنولد يكلل مجهوداته العظيمة في هذه المباراة ويشارك في المهرجان!
- 78″ ???? انطلاقة صاروخية من ساديو ماني في العمق الدفاعي لليستر سيتي أثناء هجمة مرتدة، مررها إلى آرنولد على حافة المنطقة ليطلق الظهير الدولي الإنجليزي تصويبة قوية بقدمه اليمنى ذهبت على أقصى يمين الحارس شمايكل!!
- 80″ ???? ليفربول يُدمر حظوظ ليستر سيتي في المنافسة على اللقب…بعد أن خسر مطلع هذا الأسبوع أمام مانشستر سيتي في الجولة ال18.
- 82″ ???? التغيير الأخير لليفربول بنزول آدم لالانا بدلاً من هندرسون في خط الوسط.
- 85″ سيطرة ليفربول مستمرة وسط تراجع كبير في معنويات لاعبي ليستر..
- 90″ صافرة نهاية اللقاء بفوز ليفربول 0-4 خارج قواعده.
- ليفوبول وسع فارق النقاط بينه وبين ليستر سيتي إلى 12 نقطة.
- إلى هنا ينتهي البث المباشر لهذا اللقاء.
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