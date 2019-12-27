بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم الخميس 26-12-2019، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ويستضيفها ملعب ليستر سيتي “كينج باور”.

تُعد هذه المباراة هي الأولى بالنسبة لرفاق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعد العودة بلقب كأس العالم للأندية 2019 الذي تُوجوا به يوم 21 ديسمبر الجاري على ستاد خليفة الدولي.

وحصل ليفربول على راحة كافية من المباراة الماراثونية التي خاضها أمام فلامينجو في نهائي المونديال، وقام بزيارة إلى مستشفى الأطفال قبل 24 ساعة من السفر إلى مدينة ليستر لخوض آخر مباريات البوكسينج داي الذي أفتتح بلقاء توتنهام وبرايتون على ملعب وايت هارت لين الجديد (التفاصيل من هنا).

يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة من 16 فوز وتعادل، وللفريق مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد من الجولة ال18، بينما يحتل ليستر سيتي المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

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ليستر سيتي 0-4 ليفربول

???? ستاد كينج باور (ليستر)

انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة ليستر سيتي وليفربول على ستاد كينج باور في مدينة ليستر ضمن الجولة ال19 من البريميرليج.

???? سيكون معكم في هذا البث المباشر الكتابي “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? ليفربول يدخل هذا اللقاء من دون 6 لاعبين دفعة واحدة بداعي الإصابة هن “بريوستير وكلاين وفابينيو ولوفرين وماتيب وتشامبرلين”.

???? تشكيلة ليستر اليوم: كاسبر شمايكل – شيلويل – كاجلار سويونكو – جوني إيفانز – ريكاردو بيريرا – نديدي – تيليمانس – ماديسون – برايت – بارنيس – جيمي فاردي

???? تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – أليكسندر آرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – روبيرتسون – فينالدوم – جوردان هندرسون – نابي كيتا – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني.

ليستر سيتي يسعى للانتقام في مباراة اليوم من خسارته أمام ليفربول في الدقيقة الأخيرة بمرحلة الذهاب.

♻️ لا تنس تحديث الصفحة أول بأول ليصلك كل جديد عن أحداث المباراة في هذا البث الحي والمباشر بدقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة.

1″ ✅ صافرة بداية اللقاء الآن..

1″ ????????????????‍♀️ يُدير هذه المباراة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

4″ أووووووووه..هفوة فادحة من جوني إيفانز في عملية بدأ الهجمة على حدودة منطقة جزاء ليستر سيتي، قطعت منه وذهبت إلى محمد صلاح الذي سدد من 18 ياردة، لكن فوق العارضة بعيدة جدًا ذهبت في المدرجات.

5″ بداية كهربائية ونارية كما يقول المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” على قناة بي إن سبورتس 2.

7″ إصابة لنجم وسط ليستر سيتي ماديسون بعد تدخل قوي مع آرنولد..واللاعب يتلقى العلاج.

12″ ???????? صلااااااااااااح…إنفراااااااااااااد!!!

12″ صلاح حصل على كرة جميلة من ساديو ماني في العمق الدفاعي الفارغ تمامًا،، لينفرد صلاح بشكل رائع ويراوغ كاسبر شمايكل لكن زاوية التسديد اغلقت عليه رغم أن الكرة كانت على قدمه اليسرى..

12″ صلاح أراد وضع الكرة بنفس الطريقة التي سجل بها أمام سالزبورج في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر.

بعض قليل نضع تكتيك ليفربول وليستر في هذه المباراة.

⭕️ تكتيك ليفربول: 4-1-2-2-1.. تتحول الخطة في الوضع الهجومي على 4-3-3، وفي الوضع الدفاعي يعود محمد صلاح وماني إلى الخلف لمساندة روبرتسون وآرنولد في ظل انشغال فينالدوم ونابي كيتا بتغطية العمق الدفاعي مع هندرسون.

4-1-2-2-1.. تتحول الخطة في الوضع الهجومي على 4-3-3، وفي الوضع الدفاعي يعود محمد صلاح وماني إلى الخلف لمساندة روبرتسون وآرنولد في ظل انشغال فينالدوم ونابي كيتا بتغطية العمق الدفاعي مع هندرسون. ⭕️ تكتيك ليستر سيتي: 4-1-4-1.. تتحول الخطة في الوضع الهجومي إلى 4-4-2 حيث ينضم ماديسون إلى فاردي في الخط الأمامي كمهاجم متأخر لإجادته في التسديد بعيد المدى.