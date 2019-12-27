ميلان يفتتح الميركاتو الشتوي بإعادة زلاتان إبراهيموفيتش

وافق الأسطورة السويدية “زالاتان إبراهيموفيتش” على العودة إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي، اليوم الخميس 26-12-2019، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق من جديد عند فتح فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل.

وذكرت شبكة “سكاي إيطاليا” أن مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق أعطى موافقته على الانتقال إلى مسؤولي التعاقدات “باولو مالديني وزنوفمير بوبان”.

وأكدت سكاي أنه من المتوقع ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة في الساعات القليلة القادمة.

وأضافت الشبكة الإيطالية “من المتوقع اتمام الصفقة بشكل نهائي اليوم الخميس أو غدًا الجمعة، حيث يعود اللاعب إلى ميلان للمرة الثانية”.

وسبق لزلاتان إبراهيموفيتش -لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر يونايتد الأسبق- أن دافع عن ألوان ميلان في الفترة ما بين عامي 2010 و2012، وقاده لتحقيق لقب الدوري المحلي.

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وأصبح إبراهيموفيتش بدون ناد بعد رحيله عن صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في شهر نوفمبر الماضي.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، ومُني هذا الأسبوع بخسارة كارثية أمام أتالانتا قوامها خمسة أهداف دون رد.

وأشيع في الفترة الماضية إمكانية انتقال إبراهيموفيتش إلى صفوف بولونيا أو عودته إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الحاجة الماسة له في ميلان فرضت نفسها في نهاية المطاف.