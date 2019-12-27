بث مباشر | اهداف مباراة الهلال والحزم فى الدوري السعودي

اقتنص الهلال تعادلًا صعبًا من مضيفه الحزم /1 1، مساء اليوم الخميس 26-12-2019 على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

تقدم الحزم فى الدقيقة 53 من خلال اللاعب منصور حمزي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت فى اقدام مدافع الهلال وخدعت حارس المرمي لتسكن الشباك.

وفى الوقت بدل من الضائع تدارك هدف التعادل للهلال الايطالي جيوفينكو بتسديدة جميلة “كرباج” من خارج منطقة الجزاء.

وبالتعادل بين الفريقين رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس ، فيما رفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

الهلال 1-1 الحزم

انتهت

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ملعب نادي الحزم

اليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

اهداف مباراة الهلال والحزم اليوم بعد قليل..

الهدف الاول للحزم اللاعب منصور حمزي

هدف التعادل للهلال اللاعب جيوفينكو