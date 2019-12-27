رسمياً: طلال البلوشي يعلن إعتزاله بشكل نهائي

أعلن طلال البلوشي لاعب السد والمنتخب القطري السابق، اعتزاله بشكل نهائي، بعد مسيرة كروية حافلة توج خلالها بالعديد من الألقاب والبطولات .

وأنتقل البلوشي بداية الموسم الجاري 2020-2019 إلى فريق مسيمير أحد أندية الدرجة الثانية ،بعد تجربة قضاها مع فريق المرخية الموسم الماضي .

ووجه البلوشي الشكر للجماهير وكل من دعمه وسانده خلال مسيرته الكروية الإحترافية.

وتعد مسيرة طلال مع نادي السد (الزعيم) هي الأميز على الاطلاق من حيث البطولات والإنجازات والتي حققها مثل بطولة دوري أبطال آسيا عام 2011 و المركز الثالث في كأس العالم للأندية باليابان في نفس العام، والبطولات المحلية مثل بطولات كأس الأمير والدوري وكأس ولي العهد.

وكان طلال قد بدأ مع الزعيم من فرق البراعم والفئات السنية، قبل ان يتواجد مع الفريق الاول بعمر 16 عاماً، ونجح البلوشي في حصد أكثر من 14 بطولة محلية مع الفريق، بالإضافة لألقابه مع المنتخب القطري.

تشافي واثق من عبور السد القطري لمونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

Advertisements

مدرب السد القطري: جاهزون لمونتيري المكسيكي

مدرب هينجين يشد بلاعبيه رغم الخسارة أمام السد القطري

روكي حارس هينجين يعتذر لزملائه بعد الخسارة أمام السد القطري

تحليل | هل تؤثر كبوة السد على منتخب قطر؟

المسؤول الإعلامي لمنتخب قطر: لا أحد قَصر أمام السعودية!

حادث مروع للاعب منتخب قطر في الدوحة