لومالا يغيب ثلاثة أسابيع عن بيراميدز لجراحة فى غضروف الركبة

خضع الدولي الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق بيراميدز المصري، اليوم الخميس لجراحة في غضروف الركبة سيغيب على إثرها لمدة لن تقل عن ثلاثة أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وقال أيمن فريد طبيب فريق بيراميدز في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن اللاعب خضع صباح اليوم الخميس، لمنظار على موضع الإصابة أثبتت معاناة اللاعب من مشكلة في غضروف الركبة.

وأضاف الطبيب إلى أن اللاعب خضع لجراحة إستئصال جزئي للغضروف، مشيراً إلى أنه سيبدأ العلاج الطبيعي يوم السبت المقبل أملاً في العودة للتدريبات الجماعية بعد ثلاثة أسابيع.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.