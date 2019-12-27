جراهام بوتير يبدي خيبة أمله إثر الهزيمة أمام توتنهام

أبدى جراهام بوتير المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، خيبة أمله إثر الهزيمة أمام توتنهام 1 / 2 اليوم الخميس في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام منافساتها تزامنا مع إحتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي).
وقال بوتر إنه يشعر بخيبة أمل لخروج الفريق صفر اليدين من المباراة، مضيفاً “أعتقدت أنها مباراة متكافئة من حيث التسديدات والفرص التهديفية.”
وأضاف “الفريق افتقد التفاصيل الصغيرة التي كان يمكنه من خلالها تجاوز المواجهة. نحن بحاجة إلى نفض غبار الهزيمة والمضي قدما من جديد. علينا التكاتف في العمل ومواصلة التقدم.”
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