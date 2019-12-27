مورينيو يثني على أداء توتنهام وروح الفريق عقب الفوز على برايتون

أثنى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي على أداء لاعبيه والروح التي تحلى بها الفريق في المباراة التي تغلب فيها على برايتون 2 / 1 اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق توتنهام الفوز في المرحلة التي تقام تزامنا مع إحتفالات فتح صناديق الكريسماس (بوكسينج داي)، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الدوري ويستعيد توازنه سريعا إثر الهزيمة في مباراته الماضية أمام تشيلسي صفر / 2 .
وقال مورينيو “روح الفريق كانت رائعة… لا يمكن أن نخسر مرتين متتاليتين، الفريق قدم عملا شجاعا. طالبت اللاعبين بالتركيز في هذه المباراة وتقديم أقصى ما لديهم.”
وأضاف “أعتقد أنه عندما تخسر مباراة تشعر بالألم. وإن لم تشعر بالألم فهذا يعني عدم تمتعك بالولاء. يجب التحلي بالقوة من الناحية العاطفية.”
وتقدم برايتون في مباراة اليوم بهدف سجله أدم ويستر ثم حسم توتنهام المباراة لصالحه بهدفين أحرزهما هاري كين وديلي أللي.
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