ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية نظيفة

انتصر ليفربول على مضيفه ليستر سيتي 4-صفر الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وسجل كل من البرازيلي فيرمينيو (31 و74) وجيمس ميلنر من ركلة جزاء (71) وترينت ألكسندر أرنولد (78) رباعية زملاء المصري محمد صلاح.



وحقق ليفربول فوزه التاسع على التوالي والسابع عشر في 18 مباراة هذا الموسم، كما هو الفوز الـ26 في آخر 27 مباراة (تعادل واحد) في الـ"بريميرليغ".



ورفع فيرمينو غلته إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم وتسعة على التوالي خارج القواعد في مختلف المسابقات آخرها قبل مباراة اليوم، هدف الفوز بلقب مونديال الأندية في الدوحة على حساب فلامينغو البرازيلي بعد التمديد.



في المقابل، رفع ألكسندر أرنولد رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 20 منذ انطلاق الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.



ويحتل ليفربول، المنقوص من مباراة أمام وست هام يونايتد، ريادة الترتيب بـ52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي، الوصيف.

المصدر: بي إن سبورت

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