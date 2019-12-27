رياضة | فان دايك يعلق على فوز ليفربول الكاسح أمام ليستر سيتي برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يعلق على فوز ليفربول الكاسح أمام ليستر سيتي برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع لليفربول عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على مضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال فان دايك عقب نهاية المباراة :"لقد لعبنا بشكل جيد وعلمنا أن المباراة ستكون صعبة لكن الجماهير دعمتنا وحصلنا على الفرص وسجلنا أهدافًا رائعة في اللقاء".

وأضاف :"عليك أن تلعب بشكل جيد وبشجاعة وتستغل المساحات وكان علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

وزاد :"كنا نستقبل أهدافاً ساذجة بالماضي لكن تحسنا الآن وأصبحنا نُدافع بشكل أفضل وأقوى".

وأشار :"لايجب أن نشعر بأننا لا نُوقف، علينا أن نكون مركزين جداً ونسترجع طاقتنا ونفكر بالمباريات القادمة لدينا والأهم هو ألا نستقبل أي أهداف".