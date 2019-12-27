رياضة | سولشاير يكشف عن حجم إصابة نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن حجم إصابة نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.

تصريحات سولشاير بعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل :-

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عقب المباراة : "إنه يوم جيد لنا لم نخسر هذا الموسم مباراتين متتاليتين واليوم أظهرنا ردة فعل جيدة بعد الخسارة من واتفورد، ‏وهذا الموسم تجهيز للموسم المقبل، ولكننا نريد الفوز ببطولات هذا الموسم حتى وإن كنا لن نحقق بطولة الدوري".

وأضاف : "‏هذا النادي اعتاد على كرة قدم هجومية سلسة، وفريق داخل الملعب بهوية وشخصية قوية، وهذا ما نعمل على استعادته، ونحن قدمنا مباراة مميز ضد نيوكاسل خصم عنيد ويدافع بشكل جيد".

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مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير :-

وتابع : "ماكتوميناي على الأغلب لن يلعب ضد بيرنلي يوم السبت المقبل إصابته على مستوى الركبة، واعتقد انها قوية وسوف يتحدد مدة غيابه في الساعات المقبلة".

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق نيوكاسل بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.