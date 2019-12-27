رياضة | تأجيل مباريات المجموعة الثامنة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات المجموعة الثامنة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت اللجنة قد أرسلت خطابا لجميع الأندية المشاركة في المسابقة لإبلاغهم بقرار التآجيل لسوء أرضية بعض الملاعب.
كما تقرر ترحيل مباريات الأسبوع الثالث عشر والأخير من الدور الأول إلى السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٠.
الجدير بالذكر أن المجموعة الثامنة والتي يضم أندية الغربية وكفر الشيخ يتصدر القمة فريق كفر الشيخ برصيد ٢٨ نقطة بفارق ٦ نقاط عن سمنود الذي يحتل المركز الثاني بينما يتذيل المجموعة مركز شباب الحنفي برصيد ٤ نقاط.
- المباريات التي تم ترحيلها الي الاسبوع المقبل هي :
- صيد المحلة مع الحامول
- مطوبس مع الزعفران
- كفر الشيخ مع شباس الشهداء
- سيدي سالم مع مركز شباب الحنفي
- سبورتنج كاسل مع سمنود
- دسوق مع عثماثون
- إتحاد بسيون مع بلطيم
ترتيب المجموعة الثامنة
1- كفر الشيخ 28 نقطة
2- صيد المحلة 22 نقطة
3- عثماثون 22 نقطة
4- الحامول 21 نقطة
5- سمنود 22 نقطة
6- سبورتنج كاسل 16 نقطة
7- الزعفران 15 نقطة
8- بلطيم 13 نقطة
9- شباس الشهداء 13 نقطة
12- إتحاد بسيون 10 نقاط
10 - مطوبس 9 نقاط
11 - دسوق 8 نقاط
13- -سيدي سالم 6 نقاط
14 -مركز شباب الحنفي 4 نقاط