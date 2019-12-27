رياضة | تأجيل مباريات المجموعة الثامنة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات المجموعة الثامنة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة للقسم الثالث، برئاسة صبحي الشوادفي تأجيل مباريات الأسبوع الثاني عشر من المسابقة والتي كان من المقرر إقامته السبت لمدة أسبوع لتقام يوم 4 من يناير بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت اللجنة قد أرسلت خطابا لجميع الأندية المشاركة في المسابقة لإبلاغهم بقرار التآجيل لسوء أرضية بعض الملاعب.